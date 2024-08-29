Сикорский: "Не вижу готовности россии к мирным переговорам"

россия продолжает требовать капитуляции Украины, не видно готовности кремля к мирным переговорам, заявил глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Он подчеркнул, что Украина имеет право нанести удары по территории агрессора. Об этом он сказал в интервью PAP, передает УНН.

"Я не вижу готовности россии к мирным переговорам. россия продолжает требовать от Украины капитуляции, и пока это так, Украина не примет этого", - сказал Сикорский, отвечая на вопрос о заявлении президента Украины Владимира Зеленского о подготовке мирного плана до конца ноября.

Он добавил, что перспективы украинского наступления пока "достаточно оптимистичны". "Украина сделала что-то неожиданное для путина - она оккупировала часть россии. Теперь есть основа для разговора и для призыва к обеим странам отступить к международно признанной границе", - указал министр.

Комментируя использование Украиной западного оружия для ударов по территории рф Сикорский отметил, что "на Украину было совершено нападение и, чтобы защитить свою территорию, оттеснить врага от своих границ, она имеет право использовать предоставленную ей технику, согласно законам войны".

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке мирного плана до конца ноября. План предусматривает переговоры с разными странами относительно территориальной целостности Украины.