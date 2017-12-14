Siemens готова повернути 150 млн євро за "кримські турбіни"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Siemens готовий повернути гроші, отримані за опинилися в Криму турбіни, якщо обладнання віддадуть назад постачальнику, заявив представник німецької компанії в Арбітражному суді Москви, передає УНН з посиланням на РІА Новости.
"Ми всі прекрасно розуміємо, що означає визнання угоди недійсною. Обидві сторони повинні повернути все одержане назад", - сказав юрист.
Сума контракту в рамках судового процесу не озвучувалася. Тим часом повідомлялося, що ВАТ "Технопромекспорт" перепродувало турбіни ТОВ "Технопромекспорт" за 152,4 мільйона євро.
Представник Siemens також зазначив, що газові установки по характеристикам підходять тільки для Таманського півострова через кліматичних умов.
"Я не розумію, чому відповідачі вважають, що заборона (на постачання турбін до Криму. - Прим. Ред.) Носить політичний характер. Це не політика", - додав він.
Нагадаємо, сьогодні суд відхилив зустрічні позови німецького концерну і структур "РОСТЕХ". Таким чином Siemens відмовили у вимозі повернути турбіни, а держкорпорації - в проханні виключити з контракту про їх купівлю пункти, які забороняють вивозити установки з території Таманського півострова. Поки невідомо, чи будуть сторони подавати скарги.
Нагадаємо, в липні Siemens подав до суду через поставки турбін до Криму.
Siemens звинувачувала російських партнерів в поставках двох придбаних ними газових турбін на територію анексованого Росією українського півострова Крим всупереч умовам контракту.
Як повідомляв УНН, 28 листопада російський суд знову відхилив позов Siemens про арешт "кримських" турбін.