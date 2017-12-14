Siemens готова вернуть 150 млн евро за "крымские турбины"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Siemens готов вернуть деньги, полученные за оказались в Крыму турбины, если оборудование отдадут обратно поставщику, заявил представитель немецкой компании в Арбитражном суде Москвы, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Мы все прекрасно понимаем, что означает признание сделки недействительной. Обе стороны должны вернуть все полученное назад", - сказал юрист.
Сумма контракта в рамках судебного процесса не озвучивалась. Между тем сообщалось, что ОАО "Технопромэкспорт" перепродавало турбины ООО "Технопромэкспорт" за 152,4 миллиона евро.
Представитель Siemens также отметил, что газовые установки по характеристикам подходят только для Таманского полуострова за климатических условий.
"Я не понимаю, почему ответчики считают, что запрет (на поставку турбин в Крым - ред.) носит политический характер. Это не политика", - добавил он.
Напомним, сегодня суд отклонил встречные иски немецкого концерна и структур "РОСТЕХ". Таким образом Siemens отказали в требовании вернуть турбины, а госкорпорации - в просьбе исключить из контракта об их покупке пункты, запрещающие вывозить установки с территории Таманского полуострова. Пока неизвестно, будут ли стороны подавать жалобы.
Напомним, в июле Siemens подал в суд из-за поставок турбин в Крым.
Siemens обвиняла российских партнеров в поставках двух приобретенных ими газовых турбин на территорию аннексированного Россией украинского полуострова Крым вопреки условиям контракта.
Как сообщал УНН, 28 ноября российский суд снова отклонил иск Siemens об аресте "крымских" турбин.