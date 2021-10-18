Один із лідерів Бундесліги може оформити трансфер воротаря Луніна
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. "Боруссія" із міста Дортмунд стала кандидатом на придбання українського голкіпера мадридського "Реалу" Андрія Луніна. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Fichajes.net".
Деталі
22-річний футболіст вже почав замислюватися про відхід з мадридського клубу через велику недостачу ігрового часу в стані “галактікос”. Перехід до стану “джмелів” може відбутися наступного літа.
Варто відзначити, що основний воротар “Боруссії” — Грегор Кобель. Він пропустив 18 голів в 12 матчах цього сезону.
Натомість Лунін не грав в офіційних матчах з 20 січня 2021 року. До цього виступав в оренді за “Леганес”, “Вальядолід” і “Ов’єдо”.
Зауважимо, на даний момент “Боруссія” Д посідає другий щабель німецької “Бундесліги”.
Що передувало
Конкурент Луніна продовжив угоду із “Реалом”.