Один із лідерів Бундесліги може оформити трансфер воротаря Луніна

Деталі

22-річний футболіст вже почав замислюватися про відхід з мадридського клубу через велику недостачу ігрового часу в стані “галактікос”. Перехід до стану “джмелів” може відбутися наступного літа.

Варто відзначити, що основний воротар “Боруссії” — Грегор Кобель. Він пропустив 18 голів в 12 матчах цього сезону.

Натомість Лунін не грав в офіційних матчах з 20 січня 2021 року. До цього виступав в оренді за “Леганес”, “Вальядолід” і “Ов’єдо”.

Зауважимо, на даний момент “Боруссія” Д посідає другий щабель німецької “Бундесліги”.

Що передувало

Конкурент Луніна продовжив угоду із “Реалом”.