Один их лидеров Бундеслиги может оформить трансфер вратаря Лунина
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. "Боруссия" из города Дортмунд стала кандидатом на приобретение украинского голкипера мадридского "Реала" Андрея Лунина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Fichajes.net".
Детали
22-летний футболист уже начал задумываться об уходе из мадридского клуба через крупную недостачу игрового времени в состоянии “галактикос”. Переход в состояние “шмелей” может состояться следующим летом.
Стоит отметить, что основной вратарь “Боруссии” — Грегор Кобель. Он пропустил 18 голов в 12 матчах этого сезона.
Зато Лунин не играл в официальных матчах с 20 января 2021 года. До этого выступал в аренде за “Леганес”, “Вальядолид” и “Овьедо”.
Заметим, на данный момент “Боруссия” Д занимает вторую ступень немецкой “Бундеслиги”.
Что предшествовало
Конкурент Лунинапродолжил соглашение с “Реалом”.