Футбол: конкурент Луніна продовжив угоду із “Реалом”

Деталі

Нова угода 29-річного футболіста збірної Бельгії розрахована до літа 2026 року.

У минулому сезоні зірковий кіпер зіграв у 51 матчі у складі “Реала”, в яких пропустив 44 голи, а в 21 поєдинку втримав свої ворота на замку.

Доповнення

Також у “Реалі” на позиції голкіпера виступає українець Андрій Лунін.