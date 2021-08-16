Футбол: конкурент Луніна продовжив угоду із “Реалом”
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Мадридський “Реал” за допомогою клубного сайту оголосив про пролонгування контракту із воротарем Тібо Куртуа, передає УНН.
Деталі
Нова угода 29-річного футболіста збірної Бельгії розрахована до літа 2026 року.
У минулому сезоні зірковий кіпер зіграв у 51 матчі у складі “Реала”, в яких пропустив 44 голи, а в 21 поєдинку втримав свої ворота на замку.
Доповнення
Також у “Реалі” на позиції голкіпера виступає українець Андрій Лунін.