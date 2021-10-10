Сідней послаблює карантин

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Новий Південний Уельс, найбільш густонаселений штат Австралії, повідомив про 477 нових випадків коронавірусу та шість смертей у внаслідок спалаху, який утримував 5 мільйонів людей у ​​столиці штату Сідней протягом 100 днів.

Але оскільки штат досяг порогового значення, що 70% населення повністю вакциновані, Новий Південний Уельс був готовий послабити деякі обмеження та знову відкрити багато підприємств, заявив прем'єр-міністр штату Домінік Перротте.

Зокрема, з наступного понеділка повністю вакциновані люди у сіднейському штаті Новий Південний Вельс зможуть покидати свої будинки з будь-якої причини, а також відвідувати паби, кінотеатри і тренажерних зали, які відкриють за умови дотримання соціальної дистанції.

Однак багато обмежень на соціальне дистанціювання та обмеження публічних зборів залишаться тижнями.

Нагадаємо

Влада Австралії заявила, що з понеділка, 11 жовтня, Сідней вийде з майже чотиримісячної ізоляції, тому що в місті проти COVID-19 вакциновано вже 70% людей.