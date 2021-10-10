Сидней ослабляет карантин
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. В Сиднее после нескольких месяцев карантина хотят ввести некоторые послабления и открыть предприятия. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Новый Южный Уэльс, самый густонаселенный штат Австралии, сообщил о 477 новых случаев коронавируса и шесть смертей в результате вспышки, который удерживал 5 млн людей в столице штата Сидней течение 100 дней.
Но поскольку штат достиг порогового значения, 70% населения полностью вакцинированы, Новый Южный Уэльс был готов ослабить некоторые ограничения и снова открыть многие предприятия, заявил премьер-министр штата Доминик Перрота.
В частности, со следующего понедельника полностью вакцинированы люди в сиднейском штате Новый Южный Уэльс смогут покидать свои дома из любой причине, а также посещать пабы, кинотеатры и тренажерных зала, которые откроют при условии соблюдения социальной дистанции.
Однако многие ограничения на социальное дистанцирование и ограничения публичных собраний останутся недели.
Напомним
Власти Австралии заявила, что с понедельника, 11 октября , Сидней выйдет из почти четырехмесячного изоляции, так как в городе против COVID-19 вакцинировано уже 70% людей.