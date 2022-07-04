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Сідней готується до подальшої повені. 30 тисяч осіб отримали наказ про евакуацію

Сідней готується до подальшої повені. 30 тисяч осіб отримали наказ про евакуацію

Київ • УНН

 • 142282 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. У понеділок понад 30 000 осіб отримали наказ про евакуацію через повінь у районі Сіднея. Зливи продовжують обрушуватися на найбільше місто Австралії. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Деталі

Влада штату попередила жителів, щоб вони готувалися до злив, що продовжуються, в понеділок, перш ніж до вівторка очікується поліпшення умов.

Дні сильних злив призвели до того, що в деяких районах відбулася четверта велика повінь всього за 18 місяців, при цьому найбільший ризик зазнали низинні райони на заході Сіднея і райони навколо річок Непін і Хоксбері на внутрішніх околицях міста.

В районі Сіднея вже випало вчетверо більше опадів, ніж зазвичай протягом липня.

Деякі з постраждалих районів все ще перебувають у процесі відновлення після кількох дощових днів у лютому та березні, що спричинили історичні повені.

Доповнення

Екстремальні погодні явища вже давно вражають Австралію, і останніми роками вони лише посилилися через зміну клімату.

Наприклад, у середині січня більша частина країни переживала період сильної спеки з температурою понад 50 градусів за Цельсієм, зареєстрованою на заході країни.

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