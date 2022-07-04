Сідней готується до подальшої повені. 30 тисяч осіб отримали наказ про евакуацію
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. У понеділок понад 30 000 осіб отримали наказ про евакуацію через повінь у районі Сіднея. Зливи продовжують обрушуватися на найбільше місто Австралії. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
Деталі
Влада штату попередила жителів, щоб вони готувалися до злив, що продовжуються, в понеділок, перш ніж до вівторка очікується поліпшення умов.
Дні сильних злив призвели до того, що в деяких районах відбулася четверта велика повінь всього за 18 місяців, при цьому найбільший ризик зазнали низинні райони на заході Сіднея і райони навколо річок Непін і Хоксбері на внутрішніх околицях міста.
В районі Сіднея вже випало вчетверо більше опадів, ніж зазвичай протягом липня.
Деякі з постраждалих районів все ще перебувають у процесі відновлення після кількох дощових днів у лютому та березні, що спричинили історичні повені.
Доповнення
Екстремальні погодні явища вже давно вражають Австралію, і останніми роками вони лише посилилися через зміну клімату.
Наприклад, у середині січня більша частина країни переживала період сильної спеки з температурою понад 50 градусів за Цельсієм, зареєстрованою на заході країни.