Сидней готовится к дальнейшему наводнению. 30 тысяч человек получили приказ об эвакуации
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. В понедельник более 30 000 человек получили приказ об эвакуации из-за наводнения в районе Сиднея. Ливни продолжают обрушиваться на самый большой город Австралии. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
Детали
Власти штата предупредили жителей, чтобы они готовились к продолжающимся ливням в понедельник, прежде чем до вторника ожидается улучшение условий.
Дни сильных ливней привели к тому, что в некоторых районах произошло четвертое крупное наводнение всего за 18 месяцев, при этом наибольший риск испытали низинные районы на западе Сиднея и районы вокруг рек Непин и Хоксбери на внутренних окрестностях города.
В районе Сиднея уже выпало вчетверо больше осадков, чем обычно в течение июля.
Некоторые из пострадавших районов все еще находятся в процессе восстановления после нескольких дождливых дней в феврале и марте, повлекших за собой исторические наводнения.
Дополнение
Экстремальные погодные явления уже давно поражают Австралию, и в последние годы они лишь усилились из-за изменения климата.
Например, в середине января большая часть страны переживала период сильной жары с температурой более 50 градусов по Цельсию, зарегистрированной на западе страны.