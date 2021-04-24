Швидкість нових автомобілів Renault обмежать до 180 км/год для безпеки

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Висока швидкість “є причиною більш ніж третини ДТП зі смертельними наслідками”, зазначив де Мео. “Ми обмежимо її в залежності від конкретної моделі. У будь-якому випадку вона не буде перевищувати 180 км/год”, — уточнив він. Наприклад, максимальна швидкість нової моделі Megane, виробництво якої має розпочатися в 2022 році, буде обмежена 160 км/ч.

Деталі

Як пояснив глава Renault, автомобілі будуть забезпечені електронними пристроями Safety coach (“Інструктор з безпеки”), які будуть автоматично обмежувати швидкість руху відповідно до дорожніх покажчиків і даних геолокації. Пристрій здатний реагувати на занадто швидкий вхід автомобіля у віраж і приймати на себе управління, якщо особливі датчики зафіксують сильну втому водія.

За словами де Мео, Safety coach планується встановлювати на всіх автомобілях Renault.

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Фахівці компанії також мають намір наділити машини здатністю в разі ДТП передавати рятувальникам умовний код з технічними даними. Електромобілі в цілях пожежної безпеки будуть забезпечені спеціальним доступом до електробатареї, що дозволить швидко заливати їх водою в разі загоряння. Так будуть обладнані всі електромобілі компанії в Європі, починаючи з 2022 року.