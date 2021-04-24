Швидкість нових автомобілів Renault обмежать до 180 км/год для безпеки

ukru
Ексклюзив
10:51 • 55688 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

10:29 • 101310 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 133128 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 174399 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 257586 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 186370 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 179271 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188567 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155296 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160327 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

18 березня, 09:28 • 56320 перегляди
Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

09:47 • 76672 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

09:52 • 103634 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

09:59 • 116350 перегляди
путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

10:55 • 54320 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 257585 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 204067 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 298839 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 293896 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 420291 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 20132 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 96681 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 100701 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 96814 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 112792 перегляди
Актуальне
Швидкість нових автомобілів Renault обмежать до 180 км/год для безпеки

Швидкість нових автомобілів Renault обмежать до 180 км/год для безпеки

Київ • УНН

 • 16555 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Французька автомобілебудівна компанія Renault прийняла рішення обмежити максимальну швидкість всіх нових моделей машин до 180 км/ч. Про це повідомив в п’ятницю генеральний директор Люка де Мео, виступаючи на загальних зборах акціонерів Renault, передає УНН із посиланням на Le Figaro.

Цитата

Висока швидкість “є причиною більш ніж третини ДТП зі смертельними наслідками”, зазначив де Мео. “Ми обмежимо її в залежності від конкретної моделі. У будь-якому випадку вона не буде перевищувати 180 км/год”, — уточнив він. Наприклад, максимальна швидкість нової моделі Megane, виробництво якої має розпочатися в 2022 році, буде обмежена 160 км/ч.

Деталі

Як пояснив глава Renault, автомобілі будуть забезпечені електронними пристроями Safety coach (“Інструктор з безпеки”), які будуть автоматично обмежувати швидкість руху відповідно до дорожніх покажчиків і даних геолокації. Пристрій здатний реагувати на занадто швидкий вхід автомобіля у віраж і приймати на себе управління, якщо особливі датчики зафіксують сильну втому водія.

За словами де Мео, Safety coach планується встановлювати на всіх автомобілях Renault.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У США електромобіль Tesla на автопілоті потрапив в ДТП, є загиблі

Фахівці компанії також мають намір наділити машини здатністю в разі ДТП передавати рятувальникам умовний код з технічними даними. Електромобілі в цілях пожежної безпеки будуть забезпечені спеціальним доступом до електробатареї, що дозволить швидко заливати їх водою в разі загоряння. Так будуть обладнані всі електромобілі компанії в Європі, починаючи з 2022 року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами