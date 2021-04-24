Скорость новых автомобилей Renault ограничат до 180 км/ч для безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Французская автомобилестроительная компания Renault приняла решение ограничить максимальную скорость всех новых моделей машин до 180 км/ч. Об этом сообщил в пятницу генеральный директор Люка де Мео, выступая на общем собрании акционеров Renault, передает УНН со ссылкой на Le Figaro.
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Высокая скорость “является причиной более чем трети ДТП со смертельным исходом”, отметил де Мео. “Мы ограничим ее в зависимости от конкретной модели. В любом случае она не будет превышать 180 км/ч ”, - уточнил он. Например, максимальная скорость новой модели Megane, производство которой должно начаться в 2022 году, будет ограничена 160 км/ч.
Детали
Как пояснил глава Renault, автомобили будут обеспечены электронными устройствами Safety coach (“Инструктор по безопасности”), которые будут автоматически ограничивать скорость движения в соответствии с дорожными указателей и данных геолокации. Устройство способно реагировать на слишком быстрый вход автомобиля в вираж и принимать на себя управление, если специальные датчики зафиксируют сильную усталость водителя.
По словам де Мео, Safety coach планируется устанавливать на всех автомобилях Renault.
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Специалисты компании также намерены наделить машины способностью в случае ДТП передавать спасателям условный код с техническими данными. Электромобили в целях пожарной безопасности будут обеспечены специальным доступом к электробатареи, что позволит быстро заливать их водой в случае возгорания. Так будут оборудованы все электромобили компании в Европе, начиная с 2022 года.