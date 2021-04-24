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Скорость новых автомобилей Renault ограничат до 180 км/ч для безопасности

Скорость новых автомобилей Renault ограничат до 180 км/ч для безопасности

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 апреля. УНН. Французская автомобилестроительная компания Renault приняла решение ограничить максимальную скорость всех новых моделей машин до 180 км/ч. Об этом сообщил в пятницу генеральный директор Люка де Мео, выступая на общем собрании акционеров Renault, передает УНН со ссылкой на Le Figaro.

Цитата

Высокая скорость “является причиной более чем трети ДТП со смертельным исходом”, отметил де Мео. “Мы ограничим ее в зависимости от конкретной модели. В любом случае она не будет превышать 180 км/ч ”, - уточнил он. Например, максимальная скорость новой модели Megane, производство которой должно начаться в 2022 году, будет ограничена 160 км/ч.

Детали

Как пояснил глава Renault, автомобили будут обеспечены электронными устройствами Safety coach (“Инструктор по безопасности”), которые будут автоматически ограничивать скорость движения в соответствии с дорожными указателей и данных геолокации. Устройство способно реагировать на слишком быстрый вход автомобиля в вираж и принимать на себя управление, если специальные датчики зафиксируют сильную усталость водителя.

По словам де Мео, Safety coach планируется устанавливать на всех автомобилях Renault.

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Специалисты компании также намерены наделить машины способностью в случае ДТП передавать спасателям условный код с техническими данными. Электромобили в целях пожарной безопасности будут обеспечены специальным доступом к электробатареи, что позволит быстро заливать их водой в случае возгорания. Так будут оборудованы все электромобили компании в Европе, начиная с 2022 года.

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