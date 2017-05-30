Швидкісні залізничні шляхи будуть побудовані в Україні через 5-10 років – В.Омелян
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Швидкісні залізничні шляхи будуть побудовані в Україні через 5-10 років. Про це в ефірі “5 каналу” в програмі “Час. Підсумки дня” заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає УНН.
В.Омелян прокоментував інформацію у ЗМІ, що Україна не буде змінювати ширину колії на європейську, але буде будувати окремі цілі швидкісні магістралі для пасажирських сполучень.
“Насправді високошвидкісні магістралі — це дороге задоволення. І це має бути потужний проект з великим інвестором. Збудується євроколія, яка вже з’єднає Київ з Варшавою і потенційно з Берліном, Києв — з Одесою, після повернення Криму — з Кримом. Проводимо зараз переговори з китайськими компаніями на умовах державно-приватного партнерства. Я сподіваюся, що ці переговори будуть успішні. У часовому розрізі це мінімум від 5 до 10 років відсьогодні — якщо у нас переговори ідуть успішно і у нас ефективний менеджмент “Укрзалізниці”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, уряд України наразі не розглядав питання можливого припинення залізничного і автобусного сполучення з Росією. Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.