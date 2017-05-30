Скоростные железнодорожные пути будут построены в Украине через 5-10 лет - В.Омелян

В.Омелян прокомментировал информацию в СМИ, что Украина не будет менять ширину колеи на европейскую, но будет строить отдельные цели скоростные магистрали для пассажирских сообщений.

“На самом деле высокоскоростные магистрали — это дорогое удовольствие. И это должно быть мощный проект с большим инвестором. Построится евроколея, которая уже соединит Киев с Варшавой и потенциально с Берлином, Киевом — с Одессой, после возвращения Крыма — с Крымом. Проводим сейчас переговоры с китайскими компаниями на условиях государственно-частного партнерства. Я надеюсь, что эти переговоры будут успешны. Во временном разрезе это минимум от 5 до 10 лет с сегодняшнего дня — если у нас переговоры идут успешно и у нас эффективный менеджмент “Укрзалізниці”, — сказал он.

Как сообщал УНН, правительство Украины пока не рассматривал вопрос возможного прекращения железнодорожного и автобусного сообщения с Россией . Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян.