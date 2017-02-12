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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Швейцарці відхилили податкову реформу та зимову Олімпіаду-2026

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. На референдумі у Швейцарії в неділю, 12 лютого більшість виборців проголосували проти скасування податкових пільг у країні для холдингів та відхилили ініціативу уряду подати заявку на проведення зимових Олімпійських ігор 2026 року, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Швейцарці відхилили податкову реформу та зимову Олімпіаду-2026

Як повідомляється, 59 відсотків громадян не підтримали ініціативу уряду(скасування податкових пільг у країні для холдингів 0 ред.), "за" проголосував 41 відсоток.

Чинні податкові привілеї для холдингів у Швейцарії стосуються близько 24 тисяч фірм та майже 150 тисяч співробітників. Швейцарський уряд остерігається відтоку бізнесу до таких країн, як Великобританія, Ірландія, Люксембург, Сінгапур, Нідерланди тощо.

Під час іншого референдуму, який тривав у Швейцарії 12 лютого, виборці кантону Граубюнден відхилили ініціативу уряду подати заявку на проведення зимових Олімпійських ігор 2026 року. Проти цієї пропозиції проголосували 60 відсотків виборців.

У 2013 році виборці Граубюндена висловилися проти подавання заявки на проведення зимової Олімпіади-2022.

Нагадаємо, Швейцарія спростила правила отримання громадянства для молодих іммігрантів.

 

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