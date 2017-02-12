Швейцарцы отклонили налоговую реформу и зимнюю Олимпиаду-2026
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. На референдуме в Швейцарии в воскресенье, 12 февраля большинство избирателей проголосовали против отмены налоговых льгот в стране для холдингов и отклонили инициативу правительства подать заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2026, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Как сообщается, 59 процентов граждан не поддержали инициативу правительства (отмена налоговых льгот в стране для холдингов - ред.), "за" проголосовал 41 процент.
Действующие налоговые привилегии для холдингов в Швейцарии касаются около 24 тысяч фирм и почти 150 тысяч сотрудников. Швейцарское правительство опасается оттока бизнеса в такие страны, как Великобритания, Ирландия, Люксембург, Сингапур, Нидерланды и др.
Во время другого референдума, который проходил в Швейцарии 12 февраля, избиратели кантона Граубюнден отклонили инициативу правительства подать заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года. Против этого предложения проголосовали 60 процентов избирателей.
В 2013 году избиратели Граубюндена высказались против подачи заявки на проведение зимней Олимпиады-2022.
Напомним, Швейцария упростила правила получения гражданства для молодых иммигрантов .