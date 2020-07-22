Швейцарія – Україна: визначилось місце проведення матчу Ліги націй
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Швейцарська футбольна асоціація оголосила місце проведення останніх двох домашніх поєдинків національної збірної в Лізі націй, повідомляє УНН з посиланням на УАФ.
За повідомленням офіційного сайту Швейцарської футбольної асоціації, збірна Швейцарії прийматиме Іспанію та Україну в рамках Ліги націй в Базелі та Люцерні. Поєдинок у групі “А4” проти іспанців відбудеться в Базелі 14 листопада (початок — о 21:45 за київським часом). Матч проти України пройде в Люцерні 17 листопада (21:45).
Варто відзначити, що домашній поєдинок збірна України проведе зі Швейцарією у Львові.
Як писав УНН, стало відомим і місце проведення поєдинку Німеччина — Україна.