Швейцарія – Україна: визначилось місце проведення матчу Ліги націй

За повідомленням офіційного сайту Швейцарської футбольної асоціації, збірна Швейцарії прийматиме Іспанію та Україну в рамках Ліги націй в Базелі та Люцерні. Поєдинок у групі “А4” проти іспанців відбудеться в Базелі 14 листопада (початок — о 21:45 за київським часом). Матч проти України пройде в Люцерні 17 листопада (21:45).

Варто відзначити, що домашній поєдинок збірна України проведе зі Швейцарією у Львові.

Як писав УНН, стало відомим і місце проведення поєдинку Німеччина — Україна.