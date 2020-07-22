Швейцария - Украина: определилось место проведения матча Лиги наций
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Швейцарская футбольная ассоциация объявила место проведения последних двух домашних поединков национальной сборной в Лиге наций, сообщает УНН со ссылкой на УАФ.
По сообщению официального сайта Швейцарской футбольной ассоциации, сборная Швейцарии будет принимать Испанию и Украины в рамках Лиги наций в Базеле и Люцерне. Поединок в группе “А4” против испанцев состоится в Базеле 14 ноября (начало — в 21:45 по киевскому времени). Матч против Украины пройдет в Люцерне 17 ноября (21:45).
Стоит отметить, что домашний поединок сборная Украины проведет со Швейцарией во Львове.
Как писал УНН, стало известно и место проведения поединка Германия — Украина.