Швейцарія - Україна: УЄФА визначив нову дату рішення у справі зірваного матчу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Справу України та Швейцарії щодо скасованого поєдинку Ліги націй розглянуть вже найближчим часом, передає УНН з посиланням на "Футбол 24".
Так, засідання Апеляційного комітету УЄФА, на якому буде ухвалено рішення щодо незіграного матчу Ліги націй між збірними Швейцарії та України, призначено на 25 листопада. Комітет УЄФА почне засідання у відеорежимі о 12:00 середи.
Нагадаємо, у вівторок, 17 листопада, влада кантону Люцерн заборонила проводити матч Швейцарія - Україна через три випадки коронавірусу у "синьо-жовтих", а всю команду відправила на карантин. Рішення приймав санлікар, який в подібній ситуації з іншими командами 6 листопада дозволив провести повторне тестування гравців і згодом дозволив сам матч.
Українцям влада Швейцарії здати тести на "ковід" вдруге не дозволила без пояснення причин. Хоча їх результати від початку виглядали сумнівно, бо показали позитивний результат у вже перехворілих футболістів.
УАФ наголошувала, що 13 гравців в команді мали негативні результати тестів і готові були виходити на поле.
Після повернення збірної в Україну повторне тестування засвідчило відсутність "ковіду" у всіх гравців та членів офіційної делегації.
Зараз в УЄФА Україна відстоює своє право на проведення матчу зі Швейцарією.