Швейцария - Украина: УЕФА определил новую дату решения по делу сорванного матча
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Дело Украины и Швейцарии относительно отмененного поединка Лиги наций рассмотрят уже в ближайшее время, передает УНН со ссылкой на "Футбол 24".
Так, заседание Апелляционного комитета УЕФА, на котором будет принято решение относительно несыгранного матча Лиги наций между сборными Швейцарии и Украины, назначено на 25 ноября. Комитет УЕФА начнет заседание в видеорежиме в 12:00 среды.
Напомним, во вторник, 17 ноября, власти кантона Люцерн запретили проводить матч Швейцария - Украина из-за трех случаев коронавируса у "сине-желтых", а всю команду отправили на карантин. Решение принимал санврач, который в подобной ситуации с другими командами 6 ноября позволил провести повторное тестирование игроков и впоследствии разрешил сам матч.
Украинцам власти Швейцарии сдать тесты на "ковид" во второй раз не позволили без объяснения причин. Хотя их результаты изначально выглядели сомнительно, потому что показали положительный результат у уже переболевших футболистов.
УАФ отмечала, что 13 игроков в команде имели негативные результаты тестов и готовы были выходить на поле.
По возвращении сборной в Украину повторное тестирование показало отсутствие "ковида" у всех игроков и членов официальной делегации.
Сейчас в УЕФА Украина отстаивает свое право на проведение матча со Швейцарией.