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Швейцарія планує повернути Німеччині 25 танків Leopard 2

Швейцарія планує повернути Німеччині 25 танків Leopard 2

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Федеральна рада Швейцарії на засіданні у середу підтримала повернення 25 основних бойових танків Leopard 2 заводу Rheinmetallі, таким чином, країні-виробнику Німеччині. Про це інформує УНН, посилаючись на Neuer Bucher Zeitung.

Деталі

На засіданні рада вирішила підтримати відповідне подання в армійському посольстві 2023 року. Наприкінці березня цього року Комісія з політики безпеки (SiK) Національної ради прийняла пропозицію національної радниці Майї Рінікер.

Як пише видання, виведення з експлуатації відбудеться за умови, що транспортні засоби повинні повернутися виробнику та не будуть відправлятися "де-небудь ще". Забезпечення відстеження бойових танків, ймовірно, буде вирішальним моментом для проходження угоди через Національну раду на майбутній літній сесії, пише ЗМІ.

Зазначається, що на прийняття відповідного рішення вплинув міжнародний тиск та критика у бік країни за нейтральну політику щодо війни в Україні. Наразі зі складу швейцарської армії 25 з 96 списаних основних бойових танків підлягають виведенню з озброєння, що стане юридичною вимогою для перепродажу.

Повідомляється, що це рішення в урядових колах описали як "золоту середину" для того, щоб пом’якшити міжнародний тиск без необхідності повністю відмовлятися від нейтралітету. Також швейцарські танки не планують безпосередньо передати Збройним силам України. Натомість це допоможе німецьким ЗС "заповнити прогалини" у власних запасах або запасах інших країн НАТО. 

Нагадаємо

За даними ЗМІ, Швейцарія, законодавство якої раніше забороняло передачу зброї та боєприпасів з країни до третіх країн, дає зелене світло на постачання зброї в Україну.

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