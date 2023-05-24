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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Швейцария планирует вернуть Германии 25 танков Leopard 2

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 мая. УНН. Федеральный совет Швейцарии на заседании в среду поддержал возвращение 25 основных боевых танков Leopard 2 заводу Rheinmetall и, таким образом, стране-производителю Германии. Об этом информирует УНН, ссылаясь на Neuer Bucher Zeitung.

Детали

На заседании совет решил поддержать соответствующее представление в армейском посольстве 2023 года. В конце марта этого года Комиссия по политике безопасности (SiK) Национального совета приняла предложение национального советника Майи Риникер.

Как пишет издание, вывод из эксплуатации произойдет при условии, что транспортные средства должны вернуться производителю и не будут отправляться "где-либо еще". Обеспечение отслеживания боевых танков, вероятно, будет решающим моментом для прохождения соглашения через Национальный совет на предстоящей летней сессии, пишет СМИ.

Отмечается, что на принятие соответствующего решения повлияло международное давление и критика в сторону страны за нейтральную политику в отношении войны в Украине. Сейчас из состава швейцарской армии 25 из 96 списанных основных боевых танков подлежат выведению с вооружения, что станет юридическим требованием для перепродажи.

Сообщается, что это решение в правительственных кругах описали как "золотую середину" для того, чтобы смягчить международное давление без необходимости полностью отказываться от нейтралитета. Также швейцарские танки не планируют непосредственно передать Вооруженным силам Украины. Вместо этого, это поможет немецким ВС "заполнить пробелы" в собственных запасах или запасах других стран НАТО. 

Напомним

По данным СМИ, Швейцария, законодательство которой ранее запрещало передачу оружия и боеприпасов из страны в третьи страны, дает зеленый свет на поставки оружия в Украину.

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