"Швейцарія надала нам жахливе поле": Конопля розповів, як суперник у Лізі націй заважав нормальній підготовці України
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Захисник збірної України Юхим Конопля розповів, як Швейцарія намагалась зіпсувати підготовку команди Шевченка до матчу Ліги націй, передає УНН з посиланням на “Профутбол”.
“Нам на тренування перед грою таке поле дали... воно огидної якості. Упевнений, у них є поля краще, які відповідають. А тут бруд, трава така.
Де таке бачено, щоб національна команда на такому полі працювала? І в таких маленьких нюансах все і виражалося”, — поділився Конопля у коментарі.
Нагадаємо, у вівторок, 17 листопада, влада кантону Люцерн заборонила проводити матч Швейцарія — Україна через три випадки коронавірусу у “синьо-жовтих”, а всю команду відправила на карантин. Рішення приймав санлікар, який в подібній ситуації з іншими командами 6 листопада дозволив провести повторне тестування гравців і згодом дозволив сам матч.
Українцям влада Швейцарії здати тести на “ковід” вдруге не дозволила без пояснення причин. Хоча їх результати від початку виглядали сумнівно, бо показали позитивний результат у вже перехворілих футболістів.
УАФ наголошувала, що 13 гравців в команді мали негативні результати тестів і готові були виходити на поле.
Після повернення збірної в Україну повторне тестування засвідчило відсутність “ковіду” у всіх гравців та членів офіційної делегації.
Зараз в УЄФА Україна відстоює своє право на проведення матчу зі Швейцарією.