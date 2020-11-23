"Швейцарія надала нам жахливе поле": Конопля розповів, як суперник у Лізі націй заважав нормальній підготовці України

“Нам на тренування перед грою таке поле дали... воно огидної якості. Упевнений, у них є поля краще, які відповідають. А тут бруд, трава така.

Де таке бачено, щоб національна команда на такому полі працювала? І в таких маленьких нюансах все і виражалося”, — поділився Конопля у коментарі.

Нагадаємо, у вівторок, 17 листопада, влада кантону Люцерн заборонила проводити матч Швейцарія — Україна через три випадки коронавірусу у “синьо-жовтих”, а всю команду відправила на карантин. Рішення приймав санлікар, який в подібній ситуації з іншими командами 6 листопада дозволив провести повторне тестування гравців і згодом дозволив сам матч.

Українцям влада Швейцарії здати тести на “ковід” вдруге не дозволила без пояснення причин. Хоча їх результати від початку виглядали сумнівно, бо показали позитивний результат у вже перехворілих футболістів.

УАФ наголошувала, що 13 гравців в команді мали негативні результати тестів і готові були виходити на поле.

Після повернення збірної в Україну повторне тестування засвідчило відсутність “ковіду” у всіх гравців та членів офіційної делегації.

Зараз в УЄФА Україна відстоює своє право на проведення матчу зі Швейцарією.