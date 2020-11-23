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"Швейцария предоставила нам ужасное поле": Конопля рассказал, как соперник в Лиге наций мешал нормальной подготовке Украины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. Защитник сборной Украины Ефим Конопля рассказал, как Швейцария пыталась испортить подготовку команды Шевченко к матчу Лиги наций, передает УНН со ссылкой на “Профутбол”.

“Нам на тренировку перед игрой такое поле дали... оно отвратительного качества. Уверен, у них есть поля лучше, соответствующие. А здесь грязь, трава такая.

Где такое видано, чтобы национальная команда на таком поле работала? И в таких маленьких нюансах все и выражалось”, — поделился Конопля в комментарии.

Напомним, во вторник, 17 ноября, власти кантона Люцерн запретила проводить матч Швейцария — Украина из-за трех случаев коронавируса у “сине-желтых”, а всю команду отправила на карантин. Решение принимал санврач, который в подобной ситуации с другими командами 6 ноября позволил провести повторное тестирование игроков и впоследствии позволил сам матч.

Украинцам власти Швейцарии сдать тесты на “ковид” во второй раз не позволили без объяснения причин. Хотя их результаты изначально выглядели сомнительно, потому что показали положительный результат в уже переболевших футболистов.

УАФ отмечала, что 13 игроков в команде имели негативные результаты тестов и готовы были выходить на поле.

По возвращении сборной в Украине повторное тестирование показало отсутствие “ковида” у всех игроков и членов официальной делегации.

Сейчас в УЕФА Украина отстаивает свое право на проведение матча со Швейцарией.

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