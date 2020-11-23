"Швейцария предоставила нам ужасное поле": Конопля рассказал, как соперник в Лиге наций мешал нормальной подготовке Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Защитник сборной Украины Ефим Конопля рассказал, как Швейцария пыталась испортить подготовку команды Шевченко к матчу Лиги наций, передает УНН со ссылкой на “Профутбол”.
“Нам на тренировку перед игрой такое поле дали... оно отвратительного качества. Уверен, у них есть поля лучше, соответствующие. А здесь грязь, трава такая.
Где такое видано, чтобы национальная команда на таком поле работала? И в таких маленьких нюансах все и выражалось”, — поделился Конопля в комментарии.
Напомним, во вторник, 17 ноября, власти кантона Люцерн запретила проводить матч Швейцария — Украина из-за трех случаев коронавируса у “сине-желтых”, а всю команду отправила на карантин. Решение принимал санврач, который в подобной ситуации с другими командами 6 ноября позволил провести повторное тестирование игроков и впоследствии позволил сам матч.
Украинцам власти Швейцарии сдать тесты на “ковид” во второй раз не позволили без объяснения причин. Хотя их результаты изначально выглядели сомнительно, потому что показали положительный результат в уже переболевших футболистов.
УАФ отмечала, что 13 игроков в команде имели негативные результаты тестов и готовы были выходить на поле.
По возвращении сборной в Украине повторное тестирование показало отсутствие “ковида” у всех игроков и членов официальной делегации.
Сейчас в УЕФА Украина отстаивает свое право на проведение матча со Швейцарией.