Швеція запевнила у продовженні санкцій проти РФ через Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Швеція буде продовжувати санкції щодо Російської Федерації, введені через російську агресію та анексію Криму, доки Кремль не змінить свою поведінку. Про це під час лекції у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка Голова МЗС Швеції Маргот Вальстрьом, передає кореспондент УНН.
"Ми засуджуємо, звичайно, російську агресію і незаконне приєднання Криму. Ми будемо підтримувати санкції, доки Москва не змінить свою поведінку. Ми стоїмо з вами, з Україною в солідарності", - сказала Вальстрьом.
З її слів, окрім військової агресії, Україна та інші європейські країни піддаються дезінформації та гібридній діяльності, і такі речі, як поляризація суспільства, соціальна нерівність та недовіра до державних установ - це чинники, які підсилюють гібридну війну.
"У нас є ці спільні виклики, і ми повинні вирішувати їх спільно, підтримуючи і навчаючи один одного", - додала вона.
Як повідомляв УНН, Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України ініціювало застосування санкцій до наукових установ, що здійснюють незаконні археологічні розкопки в Криму.