Швеція запевнила у продовженні санкцій проти РФ через Україну

"Ми засуджуємо, звичайно, російську агресію і незаконне приєднання Криму. Ми будемо підтримувати санкції, доки Москва не змінить свою поведінку. Ми стоїмо з вами, з Україною в солідарності", - сказала Вальстрьом.



З її слів, окрім військової агресії, Україна та інші європейські країни піддаються дезінформації та гібридній діяльності, і такі речі, як поляризація суспільства, соціальна нерівність та недовіра до державних установ - це чинники, які підсилюють гібридну війну.



"У нас є ці спільні виклики, і ми повинні вирішувати їх спільно, підтримуючи і навчаючи один одного", - додала вона.



Як повідомляв УНН, Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України ініціювало застосування санкцій до наукових установ, що здійснюють незаконні археологічні розкопки в Криму.