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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 06:35 • 109161 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 136318 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144067 просмотра

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Швеция заверила в продолжении санкций против РФ из-за Украины

Швеция заверила в продолжении санкций против РФ из-за Украины

Киев  •  УНН

 • 9800 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Швеция будет продолжать санкции в отношении Российской Федерации, введенные через российскую агрессию и аннексию Крыма, пока Кремль не изменит свое поведение. Об этом во время лекции в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко Глава МИД Швеции Валльстрём, передает корреспондент УНН.

"Мы осуждаем конечно, российскую агрессию и незаконное присоединение Крыма. Мы будем поддерживать санкции, пока Москва не изменит свое поведение. Мы стоим с вами, с Украиной в солидарности", - сказала Вальстрём.

По ее словам, кроме военной агрессии, Украина и другие европейские страны подвергаются дезинформации и гибридной деятельности, и такие вещи, как поляризация общества, социальное неравенство и недоверие к государственным учреждениям - это факторы, которые усиливают гибридную войну.

"У нас есть эти общие вызовы, и мы должны решать их совместно, поддерживая и обучая друг друга", - добавила она.

Как сообщал УНН, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины инициировало применения санкций к научным учреждениям, которые осуществляют незаконные археологические раскопки в Крыму.

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