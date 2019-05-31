Швеция заверила в продолжении санкций против РФ из-за Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Швеция будет продолжать санкции в отношении Российской Федерации, введенные через российскую агрессию и аннексию Крыма, пока Кремль не изменит свое поведение. Об этом во время лекции в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко Глава МИД Швеции Валльстрём, передает корреспондент УНН.
"Мы осуждаем конечно, российскую агрессию и незаконное присоединение Крыма. Мы будем поддерживать санкции, пока Москва не изменит свое поведение. Мы стоим с вами, с Украиной в солидарности", - сказала Вальстрём.
По ее словам, кроме военной агрессии, Украина и другие европейские страны подвергаются дезинформации и гибридной деятельности, и такие вещи, как поляризация общества, социальное неравенство и недоверие к государственным учреждениям - это факторы, которые усиливают гибридную войну.
"У нас есть эти общие вызовы, и мы должны решать их совместно, поддерживая и обучая друг друга", - добавила она.
Как сообщал УНН, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины инициировало применения санкций к научным учреждениям, которые осуществляют незаконные археологические раскопки в Крыму.