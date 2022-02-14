Швеція рекомендує людям похилого віку зробити четверте щеплення від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Агентство охорони здоров'я Швеції рекомендує, щоб люди віком 80 років і старше отримали четверте щеплення проти COVID-19, щоб запобігти ослабленню імунітету на тлі нестримного поширення Omicron. Про це УНН інформує з посиланням на Reuters.
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Рекомендація також поширюється на всіх людей, які живуть у будинках для людей похилого віку або отримують послуги з догляду на дому. У заяві агентства йдеться, що четверту дозу слід вводити не пізніше ніж через чотири місяці після останнього щеплення.
"Бустерна доза посилює захист. Тому ми вважаємо, що людям віком 80 років і старшим буде корисна друга бустерна доза", - заявив головний епідеміолог Андерс Тегнелл.
Агентство заявило, що, як і у випадку з третім щепленням, люди отримають вакцини Pfizer/Biontech або Moderna.
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На початку цього року Швеція досягла рекордного рівня зараження, оскільки Omicron швидко поширився країною.