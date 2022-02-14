Швеция рекомендует пожилым людям сделать четвертую прививку от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Агентство здравоохранения Швеции рекомендует, чтобы люди в возрасте 80 лет и старше получили четвертую прививку против COVID-19, чтобы предотвратить ослабление иммунитета на фоне неудержимого распространения Omicron. Об этом УНН информирует со ссылкой на Reuters.
Детали
Рекомендация также распространяется на всех людей, которые живут в домах престарелых или получают услуги по уходу на дому. В заявлении агентства говорится, что четвертую дозу следует вводить не позднее чем через четыре месяца после последней прививки.
"Бустерная доза усиливает защиту. Поэтому мы считаем, что людям в возрасте 80 лет и старше будет полезна вторая бустерная доза", - заявил главный эпидемиолог Андерс Тегнелл.
Агентство заявило, что, как и в случае с третьим прививкой, люди получат вакцины Pfizer/Biontech или Moderna.
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В начале этого года Швеция достигла рекордного уровня заражения, поскольку Omicron быстро распространился по стране.