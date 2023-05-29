Швеція проведе чемпіонат Європи з сексу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Чемпіонат Європи з сексу пройде на початку наступного місяця. Його організатором є Шведська секс-федерація, яка зареєстрована понад місяць тому і налічує вже понад 3000 членів, передає УНН з посиланням на Blitz.
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Організація покриває усі витрати учасників майбутнього чемпіонату. Чемпіонат стартує 8 червня, а господарем стане шведське місто Ґетеборг. Турнір пройде перед глядачами.
На цей час заявки подали 20 учасників із різних країн. Вони будуть змагатися в 16 різних дисциплінах. Змагання триватимуть по 45 хвилин кожне.
Переможців визначать три журі та глядацький рейтинг. У підсумковій оцінці приймається 70% голосів глядачів та 30% голосів суддів.
«Коли люди займаються сексом, їхні тіла зазнають ряду фізичних змін, які можна порівняти з важким тренуванням. Через секс люди можуть досягти психічного та фізичного благополуччя. Для того, щоб досягти бажаних результатів, потрібні тренування - як і в будь-якому іншому виді спорту. Тож наступним логічним кроком було проведення змагань. В інших видах спорту програш приносить смуток та нещастя. У нашому виді спорту чим більше ви отримуєте задоволення, тим більше очок отримуєте», - сказав президент Шведської федерації сексу Драган Братич.
Братич сам є відомою фігурою у колах еротичних послуг Швеції. Він володіє мережею стрип-барів.
Ознайомитися з правилами участі в конкурсі можна тут.