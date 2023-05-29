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Швеция проведет чемпионат Европы по сексу

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 мая. УНН. Чемпионат Европы по сексу пройдет в начале следующего месяца. Его организатором является Шведская секс-федерация, которая зарегистрирована более месяца назад и насчитывает уже более 3000 членов, передает УНН со ссылкой на Blitz.

Детали

Организация покрывает все расходы участников предстоящего чемпионата. Чемпионат стартует 8 июня, а хозяином станет шведский город Гетеборг. Турнир пройдет перед зрителями.

На данный момент заявки подали 20 участников из разных стран. Они будут соревноваться в 16 различных дисциплинах. Соревнования будут длиться по 45 минут каждое.

Победителей определят три жюри и зрительский рейтинг. В итоговой оценке принимается 70% голосов зрителей и 30% голосов судей.

«Когда люди занимаются сексом, их тела претерпевают ряд физических изменений, сравнимых с тяжелой тренировкой. Через секс люди могут достичь психического и физического благополучия. Для того чтобы достичь желаемых результатов, нужны тренировки - как и в любом другом виде спорта. Поэтому следующим логичным шагом было проведение соревнований. В других видах спорта проигрыш приносит грусть и несчастье. В нашем виде спорта чем больше вы получаете удовольствия, тем больше очков получаете», — сказал президент Шведской федерации секса Драган Братич.

Братич сам является известной фигурой в кругах эротических услуг Швеции. Он владеет сетью стрип-баров.

Ознакомиться с правилами участия в конкурсе можно здесь.

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