"Шведський стіл" у школах Києва не потребуватиме додаткових грошей з бюджету - КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Молодші школярі в усіх районах столиці отримують безкоштовне харчування за однією з нових систем – "учень обирає 1 страву з 2-3 запропонованих", "учень обирає одне меню з 2-3 запропонованих", "шведський стіл" або "напівфабрикатна лінійка", зміни форми подачі їжі не передбачають додаткового бюджетування. Про це повідомила начальник управління дошкільної загальної середньої та позашкільної освіти Департаменту освіти і науки КМДА Олена Бохно у відповідь на запит кореспондента УНН.
За її словами, з 1 вересня відбуваються зміни в організації безкоштовного харчування учнів 1-4 класів загальноосвітніх шкіл усіх районів столиці. Зокрема, в усіх школах Дарницького, Подільського і Дніпровського районів, 5 школах Оболонського і 4 школах Святошинського районів у І семестрі цього навчального року запроваджують формат харчування "учень обирає 1 страву з 2-3 запропонованих". У 4 навчальних закладах Деснянського району таку систему запровадили ще навесні.
В усіх школах Солом'янського району і 2 школах Голосіївського району запроваджують формат "учень обирає 1 меню з 2(3) запропонованих". Наразі у Печерському районі вже 41% шкіл перейшли на форму харчування "шведський стіл". У 12 школах Шевченківського району молодші школярі харчуються по моделі "забезпечення напівфабрикатами ("напівфабрикатна лінійка "Шкільне харчування", ТОВ "Пирятинський делікатес")".
При цьому в КМДА наголосили, що зміни форми подачі їжі не передбачають додаткового бюджетування.
Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що у першому навчальному півріччі столична влада планує розширити межі пілотного проекту "мультипрофільне харчування" у місті.