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"Шведский стол" в школах Киева не потребует дополнительных денег из бюджета - КГГА

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 сентября. УНН. Младшие школьники во всех районах столицы получают бесплатное питание по одной из новых систем - "ученик выбирает 1 блюдо из 2-3 предложенных", "ученик выбирает одно меню из 2-3 предложенных", "шведский стол" или "полуфабрикатная линейка", изменения формы подачи пищи не предусматривают дополнительного бюджетирования. Об этом сообщила начальник управления дошкольного общего среднего и внешкольного образования Департамента образования и науки Елена Бохно в ответ на запрос корреспондента УНН.

По ее словам, с 1 сентября происходят изменения в организации бесплатного питания учащихся 1-4 классов общеобразовательных школ всех районов столицы. В частности, во всех школах Дарницкого, Подольского и Днепровского районов, 5 школах Оболонского и 4 школах Святошинского районов в I семестре этого учебного года вводят формат питания "ученик выбирает 1 блюдо из 2-3 предложенных". В 4 учебных заведениях Деснянского района такую систему ввели еще весной.

Во всех школах Соломенского района и 2 школах Голосеевского района вводят формат "ученик выбирает 1 меню с 2 (3) предложенных". Сейчас в Печерском районе уже 41% школ перешли на форму питания "шведский стол". В 12 школах Шевченковского района младшие школьники питаются по модели "обеспечения полуфабрикатами ("полуфабрикатная линейка "Школьное питание", ООО "Пирятинский деликатес")".

При этом в КГГА отметили, что изменения формы подачи пищи не предусматривают дополнительного бюджетирования.

Напомним, ранее УНН сообщал, что в первом учебном полугодии столичные власти планируют расширить рамки пилотного проекта "мультипрофильного питания" в городе.

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