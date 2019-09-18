"Шведский стол" в школах Киева не потребует дополнительных денег из бюджета - КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Младшие школьники во всех районах столицы получают бесплатное питание по одной из новых систем - "ученик выбирает 1 блюдо из 2-3 предложенных", "ученик выбирает одно меню из 2-3 предложенных", "шведский стол" или "полуфабрикатная линейка", изменения формы подачи пищи не предусматривают дополнительного бюджетирования. Об этом сообщила начальник управления дошкольного общего среднего и внешкольного образования Департамента образования и науки Елена Бохно в ответ на запрос корреспондента УНН.
По ее словам, с 1 сентября происходят изменения в организации бесплатного питания учащихся 1-4 классов общеобразовательных школ всех районов столицы. В частности, во всех школах Дарницкого, Подольского и Днепровского районов, 5 школах Оболонского и 4 школах Святошинского районов в I семестре этого учебного года вводят формат питания "ученик выбирает 1 блюдо из 2-3 предложенных". В 4 учебных заведениях Деснянского района такую систему ввели еще весной.
Во всех школах Соломенского района и 2 школах Голосеевского района вводят формат "ученик выбирает 1 меню с 2 (3) предложенных". Сейчас в Печерском районе уже 41% школ перешли на форму питания "шведский стол". В 12 школах Шевченковского района младшие школьники питаются по модели "обеспечения полуфабрикатами ("полуфабрикатная линейка "Школьное питание", ООО "Пирятинский деликатес")".
При этом в КГГА отметили, что изменения формы подачи пищи не предусматривают дополнительного бюджетирования.
Напомним, ранее УНН сообщал, что в первом учебном полугодии столичные власти планируют расширить рамки пилотного проекта "мультипрофильного питания" в городе.