Шведський гігант Scania проти "Журавлини": чим завершилось апеляційне судове засідання

Деталі судового засідання

Сьогодні в суді завершилась стадія дослідження доказів, представлених обома сторонами конфлікту. Адвокати українського підприємства “Журавлина” звернули увагу суддів на те, завірені адвокатом Станіславом Єною докази Scania не можуть бути використані через проблеми з його адвокатськими ордерами та допущеними ним помилками в документах. Варто зауважити, що сам скандальний адвокат Scania, який публічно погрожував власнику компанії “Журавлина” Олегу Політилу кримінальним провадженням, у судовому засіданні цього разу участі не брав.

Наступний етап апеляційного судового процесу, який відбудеться вже 9 квітня, складатиметься з дебатів: коротких промов опонентів, під час яких можна буде посилатися на ті докази, які досліджувались на попередніх засіданнях.

На апеляційному судовому засіданні також були присутні представник Посольства Швеції та помічники народних депутатів із парламентської ТСК із питань захисту інвесторів.

Scania VS “Журавлина”

Конфлікт почався з бажання дистриб’ютора шведських вантажівок Scania Україна у 2009 році змінити умови договорів для сервісного та дилерського центру “Журавлина” на менш вигідні. При цьому нові умови були ініційовані вже після зроблених “Журавлиною” інвестицій у шведського дистриб’ютора. Коли український дилер запропонував обговорити ситуацію, керівництво Scania Україна опублікувало на сайті повідомлення для клієнтів про те, що відносини з Українською розірвані, хоча договори все ще були в силі, а спеціальна процедура щодо їх розірвання не була запущена.

Відтоді між двома суб’єктами господарської діяльності почалися тривалі та складні судові процеси.

В результаті кульмінацією цих судових процесів стала перемога “Журавлини” в 123 млн грн компенсації за 2012-2017 рр. У публічному просторі рішення суду зустріло опір з боку шведської сторони, окремих народних депутатів із ТСК із питань захисту інвесторів. Втрутився в ситуацію і посол, а представники Посольства Швеції навіть були присутні на обох апеляційних судових засіданнях.

При цьому в судовому порядку компанії “Журавлина” вдалося довести, що договір був розірваний не відповідно до його умов. Українці також в суді довели, що після того, як почався конфлікт, Scania Україна усіма можливими способами перешкоджала українському дилеру та сервісному центру виконувати свої зобов’язання за договором: відключила від всіх можливих електронних систем і сервісів з обслуговування клієнтів.

Відзначимо, що напередодні апеляційного судового засідання адвокат АТ VB Partners Станіслав Єна вкотре від імені шведської компанії звинуватив українську судову гілку влади в знищенні інвестиційної політики, лише тільки тому, що останнє рішення господарського суду першої інстанції було винесено не на користь його клієнтів. Також Станіслав Єна “пригрозив” власнику української компанії “Журавлина” Олегу Політилу “новими фактами”, які можуть вивести справу зі сфери господарських відносин в площину кримінальних правопорушень, що більше нагадувало загрозу.

Наступне засідання апеляційного суду у справі дистриб’ютора шведських вантажівок Scania проти колишнього дилера і сервісного центру української компанії “Журавлина” 9 квітня.