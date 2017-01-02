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Швед Х.Лундквіст встановив рекорд європейських воротарів в НХЛ

Швед Х.Лундквіст встановив рекорд європейських воротарів в НХЛ

Київ • УНН

 • 6746 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. Голкіпер "Нью-Йорк Рейнджерс" Хенрік Лундквіст вийшов на перше місце за кількістю перемог в НХЛ серед воротарів, які народилися в Європі, передає УНН з посиланням на сайт НХЛ.

Швед Х.Лундквіст здобув 390-ту перемогу в регулярних чемпіонатах НХЛ за кар'єру, відірвавшись від чеха Домініка Гашека (389), ставши першим серед європейських воротарів в історії ліги.

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Даний успіх підкорився 34-річному воротарю у матчі "Рейнджерс" проти "Колорадо" (6:2) в якому голкіпер відзначився 25 сейвами.

"Домінік Гашек завжди справляв на мене велике враження. Його гра надихала мене і те, що я наздогнав, а потім обігнав Домініка - для мене це і справді має дуже велике значення", - сказав Х.Лундквіст.

Довідка УНН: Х.Лундквіст у складі збірної Швеції здобував золоті медалі Олімпійських ігор в Турині (2006) та "срібні" в Сочі (2014). Отримував у 2012 році "Везіна Трофі" – приз кращому воротареві НХЛ та тричі приймав участь у Матчі усіх зірок НХЛ (2009, 2011, 2012).

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