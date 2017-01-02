Швед Х.Лундквист установил рекорд европейских вратарей в НХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Хенрик Лундквист вышел на первое место по количеству побед в НХЛ среди вратарей, родившихся в Европе, передает УНН со ссылкой на сайт НХЛ.
Швед Х.Лундквист получил 390-ю победу в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру, оторвавшись от чеха Доминика Гашека (389), став первым среди европейских вратарей в истории лиги.
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Данный успех подчинился 34-летнему вратарю в матче "Рейнджерс" против "Колорадо" (6:2) в котором голкипер отметился 25 сейвами.
"Доминик Гашек всегда производил на меня большое впечатление. Его игра вдохновляла меня и то, что я догнал, а затем обогнал Доминика - для меня это действительно имеет очень большое значение", - сказал Х.Лундквист.
Справка: Х.Лундквист в составе сборной Швеции получил золотые медали Олимпийских игр в Турине (2006) и "серебряные" в Сочи (2014). Получал в 2012 году "Везина Трофи" - приз лучшему вратарю НХЛ и трижды принимал участие в Матче всех звезд НХЛ (2009, 2011, 2012).