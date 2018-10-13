Шварценеггер про візит в Україну: I’ll be back

Так, міський голова Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що зустрівся з Арнольдом Шварценеггером, який вперше відвідав українську столицю.

“...трохи показав Київ своєму другу Арні, який вперше відвідав наше місто. Шварценеггер прилетів на бізнес-форум, і ми з радістю зустрілися, прогулялися та пообідали. Арнольду дуже сподобалося наше місто, пообіцяв наступного разу приїхати надовше. Він в доброму гуморі, почувається добре, знімається в кіно і передав вітання українцям”, — написав Кличко.

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Він також розмістив відео, в якому Шварценеггер висловив своє захоплення Києвом і пообіцяв повернутися знову.

“Я зараз у Києві. Відвідую свого друга — мера Віталія Кличка. Я радий, що ми зустрілись і розказуватиму про це в Каліфорнії, — зазначив Шварценеггер. — Це мій перший візит в Київ, і я закохався в ваше місто. I’ll be back! Hasta la vista, baby!”, — сказав Шварценеггер.