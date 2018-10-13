Шварценеггер о визите в Украину: I'll be back
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Американский актер Арнольд Шварценеггер впервые посетил украинскую столицу, а также, комментируя свой визит отметил - I'll be back, передает УНН.
Так, мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook сообщил, что встретился с Арнольдом Шварценеггером, который впервые посетил украинскую столицу.
"... немного показал Киев своему другу Арни, который впервые посетил наш город. Шварценеггер прилетел на бизнес-форум, и мы с радостью встретились, прогулялись и пообедали. Арнольду очень понравился наш город, пообещал в следующий раз приехать на дольше. Он в хорошем настроении, чувствует себя хорошо, снимается в кино и передал приветствие украинцам", - написал Кличко.
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Он также разместил видео, в котором Шварценеггер выразил свое восхищение Киевом и пообещал вернуться снова.
"Я сейчас в Киеве. Посещаю своего друга - мэра Виталия Кличко. Я рад, что мы встретились и буду рассказывать об этом в Калифорнии, - отметил Шварценеггер. - Это мой первый визит в Киев, и я влюбился в ваш город. I'll be back! Hasta la vista, baby!" - сказал Шварценеггер.