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Шулявський міст перекрили для ремонту: рух поблизу ускладнено

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. З’їзди Шулявського шляхопроводу перекрили з суботи для початку ремонту. Рух автомобілів поблизу місця початку робіт дещо ускладнено, передає УНН.

Шулявський міст перекрили для ремонту: рух поблизу ускладнено

"Починаючи з 6:00 18 серпня з’їзди Шулявського шляхопроводу буде перекрито з метою винесення інженерних мереж із зони виконання робіт та подальшої реалізації будівельних робіт", - повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Так, на транспортній розв’язці на перетині проспекту Перемоги та вулиці Вадима Гетьмана (Шулявський шляхопровід) перекрито з’їзди з вулиці Вадима Гетьмана на проспект Перемоги та з’їзд із проспекту Перемоги на вулиці Олександра Довженка.

Згідно з інформацією Google Maps, рух транспорту ускладнено на вулиці Вадима Гетьмана - на відтинку від Шулявського шляхопроводу майже до перетину з вулицею Борщагівською.

Шляхи об’їзду організовано за наступною схемою:

  • вул. Борщагівська – проспект Повітрофлотський – шляхопровід Повітрофлотський;
  • вул. Зоологічна – вул. Дегтярівська – вул. Олександра Довженка.

Також у зв’язку з цим вносяться зміни в рух громадського транспорту.

Автобуси маршруту № 2 слідуватимуть за наступною схемою: від вул. Булгакова до станції метро "Шулявська" за постійною схемою, далі: просп. Перемоги – вул. Шолуденка – вул. Борщагівська – вул. Гарматна – бульвар Вацлава Гавела, далі – за постійною схемою. Також додатково вносяться зміни у виїзди та заїзди тролейбусів маршрутів №№ 5, 7, 26, 39, 41, 93Н тролейбусного депо № 2.

Як повідомляв УНН, частина Шулявського шляхопроводу обвалилася ввечері 27 лютого 2017 року.

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