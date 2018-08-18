Шулявський міст перекрили для ремонту: рух поблизу ускладнено
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. З’їзди Шулявського шляхопроводу перекрили з суботи для початку ремонту. Рух автомобілів поблизу місця початку робіт дещо ускладнено, передає УНН.
"Починаючи з 6:00 18 серпня з’їзди Шулявського шляхопроводу буде перекрито з метою винесення інженерних мереж із зони виконання робіт та подальшої реалізації будівельних робіт", - повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.
Так, на транспортній розв’язці на перетині проспекту Перемоги та вулиці Вадима Гетьмана (Шулявський шляхопровід) перекрито з’їзди з вулиці Вадима Гетьмана на проспект Перемоги та з’їзд із проспекту Перемоги на вулиці Олександра Довженка.
Згідно з інформацією Google Maps, рух транспорту ускладнено на вулиці Вадима Гетьмана - на відтинку від Шулявського шляхопроводу майже до перетину з вулицею Борщагівською.
Шляхи об’їзду організовано за наступною схемою:
-
- вул. Борщагівська – проспект Повітрофлотський – шляхопровід Повітрофлотський;
-
- вул. Зоологічна – вул. Дегтярівська – вул. Олександра Довженка.
-
Також у зв’язку з цим вносяться зміни в рух громадського транспорту.
Автобуси маршруту № 2 слідуватимуть за наступною схемою: від вул. Булгакова до станції метро "Шулявська" за постійною схемою, далі: просп. Перемоги – вул. Шолуденка – вул. Борщагівська – вул. Гарматна – бульвар Вацлава Гавела, далі – за постійною схемою. Також додатково вносяться зміни у виїзди та заїзди тролейбусів маршрутів №№ 5, 7, 26, 39, 41, 93Н тролейбусного депо № 2.
Як повідомляв УНН, частина Шулявського шляхопроводу обвалилася ввечері 27 лютого 2017 року.