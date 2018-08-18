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Шулявский мост перекрыли для ремонта: движение вблизи затруднено

Киев • УНН

 • 17944 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Съезды Шулявского путепровода перекрыли с субботы для начала ремонта. Движение автомобилей вблизи места начала работ несколько затруднено, передает УНН.

Шулявский мост перекрыли для ремонта: движение вблизи затруднено

"Начиная с 6:00 18 августа съезды Шулявского путепровода будет перекрыто с целью вынесения инженерных сетей из зоны проведения работ и дальнейшей реализации строительных работ", - сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

Так, на транспортной развязке на пересечении проспекта Победы и улицы Вадима Гетьмана (Шулявский путепровод) перекрыто съезды с улицы Вадима Гетьмана на проспект Победы и съезд с проспекта Победы на улице Александра Довженко.

Согласно информации Google Maps, движение транспорта затруднено на улице Вадима Гетьмана - на отрезке от Шулявского путепровода почти до пересечения с улицей Борщаговской.

Пути объезда организовано по следующей схеме:

  • ул. Борщаговская - проспект Воздухофлотский - путепровод Воздухофлотский;
  • ул. Зоологическая - ул. Дегтяревская - ул. Александра Довженко.

Также в связи с этим вносятся изменения в движение общественного транспорта.

Автобусы маршрута № 2 будут следовать по следующей схеме: от ул. Булгакова до станции метро "Шулявская" по постоянной схеме, далее: ул. Победы - ул. Шолуденко - ул. Борщаговская - ул. Гарматная - бульвар Вацлава Гавела, далее - по постоянной схеме. Также дополнительно вносятся изменения в выезды и заезды троллейбусов маршрутов №№ 5, 7, 26, 39, 41, 93Н троллейбусного депо № 2.

Как сообщал УНН, часть Шулявского путепровода обвалилась вечером 27 февраля 2017 года.

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