Шуляк заявила, що не збирається очолювати Мінрегіон
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Інформація про те, що представник Кабміну в уряді Олена Шуляк може очолити Міністерство розвитку громад та територій України фейкова. Про це кореспонденту УНН повідомила сама Шуляк.
“Це не правда (що Шуляк головний кандидат на посаду Альони Бабак, що зараз очолює міністерство — ред.). Це фейкова інформація. Мені сьогодні цілий день телефонують з цього приводу”, — прокоментувала Шуляк.
Так, раніше народний депутат Олексій Гончаренко повідомив у Telegram-каналі, що Шуляк головний претендент на посаду міністра.
"Сьогодні до парламенту надійде подання Прем‘єр-міністра України щодо звільнення із займанної посади Міністра розвитку громад та територій України Альони Валеріївни Бабак, яка написала заяву за власним бажанням. Також до парламенту надійде подання прем’єра щодо нової кандидатури на посаду міністра... Головний кандидат на місце Бабак - депутат СН Олена Шуляк", - написав Гончаренко.
Сама ж Шуляк цю інформацію називає чутками, які пов’язує з діяльністю, якою займалась раніше.
“Я можу це вбачати тільки зі своєю колишньою професійною діяльністю, тому що я 4 роки працювала в Офісі ефективного регулювання BRDO (ред. — Better Regulation Delivery Office), я мала дуже активну позицію, багато напрацювань. Можливо з цим, я не знаю...”, — зазначила Шуляк.
Раніше уряд призначив Олену Шуляк своєю представницею у ВР.