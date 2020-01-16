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Шуляк заявила, что не собирается возглавлять Минрегион

Киев • УНН

 • 26857 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Информация о том, что представитель Кабмина в правительстве Елена Шуляк может возглавить Министерство развития общин и территорий Украины фейковая. Об этом корреспонденту УНН сообщила сама Шуляк.

Шуляк заявила, что не собирается возглавлять Минрегион

"Это не правда (что Шуляк главный кандидат на пост Алены Бабак, которая сейчас возглавляет министерство - ред.). Это фейковая информация. Мне сегодня целый день звонят по этому поводу ", - прокомментировала Шуляк.

Так, ранее народный депутат Алексей Гончаренко сообщил в Telegram-канале, Шуляк главный претендент на должность министра.

"Сегодня в парламент поступит представление Премьер-министра Украины об увольнении с занятия должности министра развития общин и территорий Украины Алены Валерьевны Бабак, которая написала заявление по собственному желанию. Также в парламент поступит представление премьера относительно новой кандидатуры на должность министра ... Главный кандидат на место Бабак - депутат СН Елена Шуляк", - написал Гончаренко.

Сама же Шуляк эту информацию называет слухами, которые связывает с деятельностью, которой занималась раньше.

"Я могу это связывать только со своей бывшей профессиональной деятельностью, потому что я 4 года работала в Офисе эффективного регулирования BRDO (ред. - Better Regulation Delivery Office), я имела очень активную позицию, много наработок. Возможно с этим, я не знаю ... ", - отметила Шуляк.

Ранее правительство назначило Елену Шуляк своей представительницей в ВР.

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