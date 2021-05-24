Шуляк: корупційна сітка в столиці веде до КП та департаментів КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Корупційна сітка в столиці веде до комунальних підприємств та департаментів КМДА, однак ще невідомо на кого правоохоронці вийдуть завтра. Про це заявила народний депутат партії “Слуга народу” Олена Шуляк під час ефіру “Свобода слова Савіка Шустера”.
“І зараз ми бачимо, як на цих КП банально крадуть десятки мільйонів гривень за ті кошти платників податків, які повинні йти на ремонт аварійних мереж. І саме ці факти зараз розслідують правоохоронці. Це така корупційна сітка, яка схожа на кролячу нору і ця кроляча нора вона з одного боку веде до КП, з іншого боку — вона веде до представників Департаментів і до чого приведе завтра ми ще не знаємо, але правоохоронці повинні з цим розібратися”, — зауважила парламентар.
Шуляк пригадала, як півроку тому приходила особисто на прийом до Віталія Кличко через корупцію в архітектурному секторі столиці.
“6 місяців потому я була у вашому кабінеті, тому що до мене звернувся підприємець, який отримував та отримує постійні відмови при намаганні отримати містобудівні умови та обмеження. І кожного разу, коли він отримував відмову, йому казали: „Підеш ще раз, ще плюс 10 тисяч доларів“. Коли сума дійшла до 60 тис.доларів я прийшла до вас і ви мені сказали: „Олено, звертайтесь до правоохоронних органів, нарешті правоохоронні органи починають цим займатися“. Тому я би дуже хотіла, щоб ці 70 обшуків завершилися конкретними результатами. Тому, що кияни мають право знати, хто краде гроші і чому у нас така ситуація з 2014 року. Ми точно не хотіли Черновецького, ми точно всі хотіли нових методів управління міста. Тим паче, з таким величезним місцевим бюджетом!”, — резюмувала нардеп.