Шуляк: коррупционная сеть в столице ведет к КП и департаментам КГГА

“И сейчас мы видим, как на этих КП банально воруют десятки миллионов гривен за те средства налогоплательщиков, которые должны идти на ремонт аварийных сетей. И именно эти факты сейчас расследуют правоохранители. Это такая коррупционная сеть, которая похожа на кроличью нору и эта кроличья нора она с одной стороны ведет к КП, с другой — она ведет к представителям департаментов и к чему приведет завтра мы еще не знаем, но правоохранители должны с этим разобраться”, — заметила парламентарий.

Шуляк вспомнила, как полгода назад приходила лично на прием к Виталию Кличко из-за коррупции в архитектурном секторе столицы.

“6 месяцев спустя я была в вашем кабинете, потому что ко мне обратился предприниматель, который получал и получает постоянные отказы при попытке получить градостроительные условия и ограничения. И каждый раз, когда он получал отказ, ему говорили: „Пойдешь еще раз, еще плюс 10 тысяч долларов“. Когда сумма дошла до 60 тыс.долларов я пришла к вам и вы мне сказали: „Лена, обращайтесь в правоохранительные органы, наконец правоохранительные органы начинают этим заниматься“. Поэтому я бы очень хотела, чтобы эти 70 обысков завершились конкретными результатами. Потому что киевляне имеют право знать, кто ворует деньги и почему у нас такая ситуация с 2014 года. Мы точно не хотели Черновецкого, мы точно все хотели новых методов управления города. Тем более, с таким огромным местным бюджетом!”, — резюмировала нардеп.