Шуляк: коррупционная сеть в столице ведет к КП и департаментам КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Коррупционная сеть в столице ведет к коммунальным предприятиям и департаментов КГГА, однако еще неизвестно на кого правоохранители выйдут завтра. Об этом заявила народный депутат партии “Слуга народа” Елена Шуляк эфире “Свобода слова Савика Шустера”.
“И сейчас мы видим, как на этих КП банально воруют десятки миллионов гривен за те средства налогоплательщиков, которые должны идти на ремонт аварийных сетей. И именно эти факты сейчас расследуют правоохранители. Это такая коррупционная сеть, которая похожа на кроличью нору и эта кроличья нора она с одной стороны ведет к КП, с другой — она ведет к представителям департаментов и к чему приведет завтра мы еще не знаем, но правоохранители должны с этим разобраться”, — заметила парламентарий.
Шуляк вспомнила, как полгода назад приходила лично на прием к Виталию Кличко из-за коррупции в архитектурном секторе столицы.
“6 месяцев спустя я была в вашем кабинете, потому что ко мне обратился предприниматель, который получал и получает постоянные отказы при попытке получить градостроительные условия и ограничения. И каждый раз, когда он получал отказ, ему говорили: „Пойдешь еще раз, еще плюс 10 тысяч долларов“. Когда сумма дошла до 60 тыс.долларов я пришла к вам и вы мне сказали: „Лена, обращайтесь в правоохранительные органы, наконец правоохранительные органы начинают этим заниматься“. Поэтому я бы очень хотела, чтобы эти 70 обысков завершились конкретными результатами. Потому что киевляне имеют право знать, кто ворует деньги и почему у нас такая ситуация с 2014 года. Мы точно не хотели Черновецкого, мы точно все хотели новых методов управления города. Тем более, с таким огромным местным бюджетом!”, — резюмировала нардеп.