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Шукали філософський камінь, а винайшли коньяк: 1 квітня святкують день народження напою

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Кожного року 1 квітня можна вважати днем народження коньяку. За традиціями, законодавчо закріпленими у Франції в декреті від 1909 року, до 1 квітня має бути завершена дистиляція вина на всіх коньячних заводах у Франції. Саме з цього дня починається відлік “віку” коньяку. УНН підготував захопливу маловідому історію та легенду про виникнення цього відомого в усьому світі напою, а також цікаві факти про його виробництво.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сам собі інспектор: як вибрати справжній коньяк, а не підробку

Легенда

У кінці 16 століття у Європі ще не втратила популярність алхімія. У той час лицар Жак де ля Круа Марон із французької провінції Пуату-Шарант був захоплений пошуками п’ятого елемента — філософського каменю — який міг перетворити будь-який метал на золото. Джерелом для експериментів француза стало вино, яке він двічі пропустив через дистиляційний апарат. Замість філософського каменю він отримав нову рідину — більш міцну і чисту на смак. Саме так за однією з легенд народився напій коньяк.

Містечко походження

Свою назву він отримав від однойменного населеного пункту на березі річки Шаранта. У містечку Коньяк, що розташоване за 4 сотні кілометрів від Парижу, живе близько 20 тисяч людей. Тут же народжувались цілі коньячні династії. Жан Поль Камю — представник однієї із таких казав — виготувати чудовий коньяк дуже легко. Для цього потрібні тільки прадід, дід і батько, які присвятили цьому все життя.

Цікаві факти про процес виготовлення

Елітний коньячний спирт може старіти у дубових діжках півстоліття. Ще в давнину виробники помітили, що під час витримки у геометрично закритих бочках кількість рідини у них меншає — близько 2% алкоголю наче розчиняється в повітрі. Вважалось, що це частка, яку споживають янголи. Насправді частина коньячного спирту просто випаровується, а дегустують ці пари — звичайні грибки, яких удосталь у кожному підвалі.

Випаровування — тільки на користь напою, так він набуває еталонної міцності не більше 40 градусів Після дозрівання коньяк переливають із бочки у спеціальні бутлі. На цьому етапі він потрапляє в окреме приміщення, де зберігаються посудини із напоєм найбільшої витримки. Експерти між собою називають його раєм.

Доповнення

Додамо, що коньяк у поєднанні з сиром вважається потужним афродизіаком, тому прекрасно пасує, на думку експертів, для романтичної вечері.

Нагадаємо, що на полицях магазинів з’явився коньяк українського виробництва у незвичній пляшці — коньячного келиха. У виробника незвичного коньяку LIONEL — лікеро-горілчаному заводі Prime — підкреслюють, що таку форму пляшки вони обрали для того, щоб якнайкраще висловити сутність напою.

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