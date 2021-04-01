Искали философский камень, а изобрели коньяк: 1 апреля празднуют день рождения напитка

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КИЕВ. 1 апреля. УНН. Каждый год 1 апреля можно считать днем рождения коньяка. По традициям, законодательно закрепленными во Франции в декрете от 1909 года, до 1 апреля должна быть завершена дистилляция вина на всех коньячных заводах во Франции. Именно с этого дня начинается отсчет “возраста” коньяка. УНН подготовил увлекательную малоизвестную историю и легенду о возникновении этого известного во всем мире напитка, а также интересные факты о его производстве.

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Легенда

В конце 16 века в Европе еще не потеряла популярность алхимия. В то время рыцарь Жак де ля Круа Марон с французской провинции Пуату-Шарант был увлечен поисками пятого элемента — философского камня — который мог превратить любой металл в золото. Источником для экспериментов француза стало вино, которое он дважды пропустил через дистилляционный аппарат. Вместо философского камня он получил новую жидкость — более прочную и чистую по вкусу. Именно так по одной из легенд родился напиток коньяк.

Городок происхождения

Свое название он получил от одноименного населенного пункта на берегу реки Шаранта. В городе Коньяк, расположенном в 4 сотнях километров от Парижа, живет около 20 тысяч человек. Здесь же рождались целые коньячные династии. Жан Поль Камю — представитель одной из таких говорил — изготовить замечательный коньяк очень легко. Для этого нужны только прадед, дед и отец, которые посвятили этому всю жизнь.

Интересные факты о процессе изготовления

Элитный коньячный спирт может стареть в дубовых бочках полвека. Еще в древности производители заметили, что во время выдержки в геометрически закрытых бочках количество жидкости в них меньше — около 2% алкоголя словно растворяется в воздухе. Считалось, что это частица, потребляемая ангелами. На самом деле часть коньячного спирта просто испаряется, а дегустируют эти пары — обычные грибки, которые в изобилии в каждом подвале.

Испарение — только на пользу напитку, так он приобретает эталонную прочность не более 40 градусов После созревания коньяк переливают из бочки в специальные бутыли. На этом этапе он попадает в отдельное помещение, где хранятся сосуды с напитком крупнейшей выдержки. Эксперты между собой называют его раем.

Дополнение

Добавим, что коньяк в сочетании с сыром считается мощным афродизиаком, поэтому прекрасно подходит, по мнению экспертов, для романтического ужина.

Напомним, что на полках магазинов появился коньяк украинского производства в необычной бутылке — коньячного бокала. У производителя необычного коньяка LIONEL — ликеро-водочном заводе Prime — подчеркивают, что такую форму бутылки они выбрали для того, чтобы лучше выразить сущность напитка.

Украинские Национальные Новости

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