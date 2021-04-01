Искали философский камень, а изобрели коньяк: 1 апреля празднуют день рождения напитка

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Каждый год 1 апреля можно считать днем рождения коньяка. По традициям, законодательно закрепленными во Франции в декрете от 1909 года, до 1 апреля должна быть завершена дистилляция вина на всех коньячных заводах во Франции. Именно с этого дня начинается отсчет “возраста” коньяка. УНН подготовил увлекательную малоизвестную историю и легенду о возникновении этого известного во всем мире напитка, а также интересные факты о его производстве.