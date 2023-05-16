Шукали для ворога дані про контрнаступ ЗСУ: СБУ затримала двох інформаторів рф
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. СБУ затримала на Харківщині двох інформаторів рф, які шукали для ворога інформацію про контрнаступ ЗСУ. Про це повідомляє Служба безпеки України, пише УНН.
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"Служба безпеки затримала ще двох поплічників агресора під час стабілізаційних заходів на звільнених територіях Харківської області.
Зловмисниками виявились знайомі між собою чоловік та жінка з Вовчанська, які приховано збирали інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони у прикордонному районі. Також вони фіксували наслідки російських ракетно-артилерійських обстрілів регіону.
Отриману інформацію передавали своєму родичу, який проживає в рф", - зазначили в СБУ.
Деталі
Як повідомляється, розвіддані потрібні були окупантам для планування та підготовки повторних повітряних ударів по українських об’єктах.
Співробітники СБУ встановили місцезнаходження і затримали обох зловмисників під час виконання ними ворожого завдання. У ході обшуків у затриманих виявлено мобільні телефони, які вони використовували для листування з агресором.
"Наразі фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).
Зловмисники перебувають під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину", - додали у Службі безпеки.
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