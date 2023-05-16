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Шукали для ворога дані про контрнаступ ЗСУ: СБУ затримала двох інформаторів рф

Шукали для ворога дані про контрнаступ ЗСУ: СБУ затримала двох інформаторів рф

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. СБУ затримала на Харківщині двох інформаторів рф, які шукали для ворога інформацію про контрнаступ ЗСУ. Про це повідомляє Служба безпеки України, пише УНН.

Цитата

"Служба безпеки затримала ще двох поплічників агресора під час стабілізаційних заходів на звільнених територіях Харківської області.

Зловмисниками виявились знайомі між собою чоловік та жінка з Вовчанська, які приховано збирали інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони у прикордонному районі. Також вони фіксували наслідки російських ракетно-артилерійських обстрілів регіону.

Отриману інформацію передавали своєму родичу, який проживає в рф", - зазначили в СБУ.

Деталі

Як повідомляється, розвіддані потрібні були окупантам для планування та підготовки повторних повітряних ударів по українських об’єктах.

Співробітники СБУ встановили місцезнаходження і затримали обох зловмисників під час виконання ними ворожого завдання. У ході обшуків у затриманих виявлено мобільні телефони, які вони використовували для листування з агресором.

"Наразі фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину", - додали у Службі безпеки.

Нагадаємо

СБУ оголосила про підозру колишньому окупаційному "коменданту" Балаклії, який катував мешканців міста.

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