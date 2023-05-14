Керував катуваннями в Балаклії: СБУ оголосила підозру колишньому окупаційному "коменданту"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. СБУ оголосила про підозру колишньому окупаційному "коменданту" Балаклії, який катував мешканців міста. Про це інформує УНН з посиланням на Службу безпеки України.
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"У результаті слідчих дій встановлено особу ще одного загарбника, причетного до масових репресій проти мирних жителів під час окупації частини Харківщини.
Фігурантом є військовий комендант калінінградського гарнізону зс рф із позивним "граніт", який на початку повномасштабного вторгнення ввійшов до складу окупаційних угруповань на східному фронті", - повідомили в СБУ.
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Зазначається, що у березні минулого року він приїхав до захопленої на той час Балаклії, де займався координацією спільних дій російських військових та бойовиків так званих "л/днр" у поширенні кремлівського режиму в місті.
Згодом його призначили там "комендантом". На цій "посаді" окупант організовував незаконні затримання місцевих жителів.
За наказом "граніта" українців звозили до створеної агресором катівні, яку облаштували у захопленій будівлі райвідділу поліції. Там людей піддавали жорстоким тортурам, а також тривалий час тримали без їжі та води. Деякі з потерпілих й досі вважаються зниклими безвісті.
"Задокументовано, що "граніт" особисто допитував незаконно ув’язнених, застосовуючи до них психологічне та фізичне насильство, погрожував вбивством, а також примусовою депортацією їхніх родичів до рф", - підкреслили в СБУ.
Повідомляється, що під час звільнення міста окупаційний "комендант" втік до рф, де переховується від правосуддя. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
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