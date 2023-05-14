Руководил пытками в Балаклее: СБУ объявила подозрение бывшему оккупационному "коменданту"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. СБУ объявила о подозрении бывшему оккупационному "коменданту" Балаклеи, который пытал жителей города. Об этом информирует УНН со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Цитата
"В результате следственных действий установлена личность еще одного захватчика, причастного к массовым репрессиям против мирных жителей во время оккупации части Харьковщины.
Фигурантом является военный комендант калининградского гарнизона ВС рф с позывным "гранит", который в начале полномасштабного вторжения вошел в состав оккупационных группировок на восточном фронте", - сообщили в СБУ.
Детали
Отмечается, что в марте прошлого года он приехал в захваченную в то время Балаклею, где занимался координацией совместных действий российских военных и боевиков так называемых "л/днр" в распространении кремлевского режима в городе.
Впоследствии его назначили там "комендантом". На этой "должности" оккупант организовывал незаконные задержания местных жителей.
По приказу "гранита" украинцев свозили в созданный агрессором застенок, который обустроили в захваченном здании райотдела полиции. Там людей подвергали жестоким пыткам, а также длительное время держали без еды и воды. Некоторые из пострадавших до сих пор считаются пропавшими без вести.
"Задокументировано, что "гранит" лично допрашивал незаконно заключенных, применяя к ним психологическое и физическое насилие, угрожал убийством, а также принудительной депортацией их родственников в рф", - подчеркнули в СБУ.
Сообщается, что во время освобождения города оккупационный "комендант" сбежал в рф, где скрывается от правосудия. На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине впервые вынесли приговор митрополиту УПЦ МП