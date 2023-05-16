Искали для врага данные о контрнаступлении ВСУ: СБУ задержала двух информаторов рф
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. СБУ задержала на Харьковщине двух информаторов рф, которые искали для врага информацию о контрнаступлении ВСУ. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, пишет УНН.
Цитата
"Служба безопасности задержала еще двух приспешников агрессора во время стабилизационных мероприятий на освобожденных территориях Харьковской области.
Злоумышленниками оказались знакомые между собой мужчина и женщина из Волчанска, которые скрыто собирали информацию о местах базирования и перемещения Сил обороны в приграничном районе. Также они фиксировали последствия российских ракетно-артиллерийских обстрелов региона.
Полученную информацию передавали своему родственнику, который проживает в рф", - отметили в СБУ.
Детали
Как сообщается, разведданные нужны были оккупантам для планирования и подготовки повторных воздушных ударов по украинским объектам.
Сотрудники СБУ установили местонахождение и задержали обоих злоумышленников во время выполнения ими вражеского задания. В ходе обысков у задержанных обнаружены мобильные телефоны, которые они использовали для переписки с агрессором.
"Сейчас фигурантам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).
Злоумышленники находятся под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления", - добавили в Службе безопасности.
Напомним
СБУ объявила о подозрении бывшему оккупационному "коменданту" Балаклеи, который пытал жителей города.