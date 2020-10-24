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Шуфрич закликав звільнити главу ДПС Олексія Любченка

Шуфрич закликав звільнити главу ДПС Олексія Любченка

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич різко висловився з приводу ініціативи голови ДПС Олексія Любченка оподаткувати грошові перекази заробітчан в Україну і закликав керівництво країни його звільнити, інформує УНН.

"Люди добрі, у вас все з головою в порядку? Так ви повинні цілувати пісок, по якому ходять наші заробітчани... Ці 12-13 млрд доларів, що вони переводять офіційно в Україну, зберігають валютний баланс і курс гривні, індики ви такі!", - заявив Шуфрич і додав, що "інакше, як сволотами", назвати авторів цієї ініціативи не може.

"Вони змусили цих людей виїхати заробляти за кордон... Так влада хоче, щоб після того, як заробітчани отримали гроші і сплатили податок за кордоном, щоб вони за грошовий переказ, увага, ще платили податок в Україні. Так ви нелюди!", - підкреслив нардеп.

"Я ще раз кажу: кайтеся, вибачитеся перед людьми і звільніть цього керівника, який сьогодні навіть подумав про таке", - підсумував один із лідерів партії ОПЗЖ.

Нагадаємо, напередодні в інтерв'ю журналу "НВ" очільник ДПС Олексій Любченко заявив про необхідність обкласти податком грошові перекази заробітчан в Україну.

За його словами, більшість співвітчизників, які виїхали працювати за кордон, не декларують свої доходи і не платять з них податки в Україні. Йдеться про загальну суму близько 12 млрд доларів щорічно.

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